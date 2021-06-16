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Almanya'da işverenlerin çalışanlarına evden çalışma imkanı sağlama zorunluluğu kaldırılıyor!

Almanya'da geçen hafta Kovid-19 risk seviyesi 'çok yüksekten' 'yükseğe' düşürüldü. Kısıtlamalar gevşetiliyor!

Almanya'da işverenlerin çalışanlarına evden çalışma imkanı sağlama zorunluluğu kaldırılıyor!

 

Almanya'da geçtiğimiz hafta Kovid-19 salgınında vaka sayılarının  'çok yüksekten' 'yükseğe' düşürülmesinin ardından kısıtlamalarda gevşetilmeye gidiliyor. Böylelikle, ocak ayında işverenlerin çalışanlara evden çalışma imkanı sunma zorunluluğu bu ay kaldırılacak.  

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GENEL KURMAY BAŞKANI AÇIKLADI

Almanya Başbakanı Angela Merkel'in genelkurmay başkanı Helge Braun, haftalık basın toplantısında, bu zorunluluğun uzatılmayacağını fakat vakalardaki oranlara göre tekrar durumu gözden geçireceklerini belirtti. 

Bazı siyasetçiler ise evden çalışmanın uzatılması gerektiğini hatta pandemiden sonra da bu uygulamanın devam etmesi gerektiği düşüncesinde.

Çalışma Bakanı Hubertus Heil, nisan ayında koronavirüs bitse bile çalışanların evden çalışma uygulamasında kalacaklarına dair yasa düzenlemesi getirmek için çalışmalar yapılacağını bildirmişti.

ORANLAR GERİLEDİ

Ifo Ekonomi Araştırmaları Enstitüsü verilerine göre, pandeminin üçüncü dalgası olduğu süreçte, mart ayında Almanya'da çalışanların neredeyse 3'te 1'i haftada birkaç kez evden çalışıyordu fakat bu oran mayıs ayında yüzde 31'e geriledi. 

Almanya'da son 24 saatte koronavirüs vakalarının sayısı 1.455 artarak 3.717.625'e yükseldi. Bu rakam, bir hafta önceki artışın yarısından daha az. Ülkede, ölü sayısı ise 137 artarak 90.074'e oldu.

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