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  3. Almanya'da kilisede YPG'ye destek ayini gerçekleşti

Almanya'da kilisede YPG'ye destek ayini gerçekleşti

Barış Pınarı Harekatı ile büyük darbe vurulan YPG/PKK terör örgütüne Avrupa’daki bazı ülkelerde destek eylemleri düzenlenirken, Almanya’da YPG’ye destek için kilisede ayin düzenlendi.

Almanya’da YPG/PKK terör örgütüne destek için kilisede ayin düzenlendi. Ayinde konuşan konuşmacılar tek tek kürsüye davet edilerek açıklama yaptılar. İlk konuşmacının Almanya’nın Dresden kentinden geldiği ve oradaki Alman-Kürt Forumu adına konuştuğu belirtildi.Konuşmacılar Türkiye, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve “Barış Pınarı Harekatı” hakkında manipüle edici açıklamalarda bulundu. 

08 Kasım 2019 Cuma 12:37

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