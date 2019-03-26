Almanya’da 'kızamık aşısı mecburiyeti' tartışılıyor

Almanya'da çocuklarına kızamık aşısı yaptırmayan ailelerin sayısının giderek artması, sağlık politikacıları başta olmak üzere doktorları da tedirgin etmeye başladı. Ülkede kızamık aşısı, ebeveynlerin tercihine bırakılmış durumda.

Normal şartlarda bebeklerin rutin muayenelerinde yapılan kızamık aşısının, ailelerin çocuklarının rutin sağlık kontrollerini hafife almalarından dolayı ihmal edildiği ortaya çıktı. Bu aşının ihmal edilmesinin, çocukları ciddi sağlık sorunlarıyla karşı karşıya getireceğine dikkat çeken Prof. Dr. Karl Lauterbach, ebeveynlere yaptığı çağrıda bulunarak, "Gelecek nesillerimizin sağlığı açısından ailelerimiz, sonu ölümlerle biten hastalıklara karşı yapılan aşıları ciddiye alıp, ihmallerden uzak durmalı" derken, Federal Sağlık Bakanı ile kanuni bir düzenleme çalışmaları görüşmelerinin sürdüğünü belirtti.

Almanya'da her yıl kızamık aşısının ihmali sonucunda bin 600 çocuğun öldüğünü hatırlatan Sosyal Demokrat Parti (SPD) Sağlık politikası uzmanlarından Prof. Dr. Karl Lauterbach, Federal Sağlık Bakanı Jens Spahn'ın da, İtalya, Fransa gibi daha birçok ülkede kızamık aşısı mecburiyetinin Almanya'da da zorunlu hale getirilmesinden yana olduğunu açıkladı.

"Çocuklarının gerekli aşılarını yaptırmayan ailelerin bu davranışları suistimaldir. Bunun da kanunlar nezdinde yaptırımları olmalıdır" diyen Lauterbach, ailelerin başta kreşler olmak üzere okul, sosyal hizmet mekanları ve kültür çalışma alanlarında daha fazla bilgilendirilmesi gerektiğini belirtti. Prof. Dr. Karl Lauterbach'ın bu teklifi birçok camianın desteğini aldı.

DHA