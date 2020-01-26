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  3. Almanya’da korona virüsü şüphesiyle bir kişi hastaneye kaldırıldı

Almanya’da korona virüsü şüphesiyle bir kişi hastaneye kaldırıldı

Almanya'da bir kişi korona virüsü şüphesiyle hastanede tedavi altına alındı.

Almanya’da korona virüsü şüphesiyle bir kişi hastaneye kaldırıldı

Almanya'da bir kişi korona virüsü şüphesiyle hastanede tedavi altına alındı.

Çin'de 56 kişinin ölümüne yol açan ve tüm dünyaya yayılan korona virüsü Almanya'yı da alarma geçirdi. Berlin Senatosu yetkililerinin basına yaptığı açıklamada, başkent Berlin'de bir kişinin korona virüsü taşıdığı şüphesiyle Alman Kızıl Haç Kliniğine yatırıldığı belirtildi.

Kaynak: İHA



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