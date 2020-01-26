Almanya’da korona virüsü şüphesiyle bir kişi hastaneye kaldırıldı
Almanya'da bir kişi korona virüsü şüphesiyle hastanede tedavi altına alındı.
Almanya'da bir kişi korona virüsü şüphesiyle hastanede tedavi altına alındı.
Çin'de 56 kişinin ölümüne yol açan ve tüm dünyaya yayılan korona virüsü Almanya'yı da alarma geçirdi. Berlin Senatosu yetkililerinin basına yaptığı açıklamada, başkent Berlin'de bir kişinin korona virüsü taşıdığı şüphesiyle Alman Kızıl Haç Kliniğine yatırıldığı belirtildi.
Kaynak: İHA
HABERE YORUM KAT