Almanya’da koronavirüs bilançosu: Ölenlerin sayısı 5 bin 315’e yükseldi 

Almanya'da koronavirüs (Covid-19) salgını nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 5 bin 315'e yükselirken; ülkedeki vaka sayısı 150 bin 648 olarak açıklandı.

Küresel tehdit haline gelen koronavirüs salgında Almanya, 150 bin 648 kişi ile dünyada en çok vakanın görüldüğü ilk 5'inci ülke oldu. Salgın nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı ise 5 bin 315'e çıktı. Ülkede son 24 saatte 229 kişi virüs nedeniyle yaşamını yitirirken; 2 bin 195 kişide daha virüs tespit edildi.

Kaynak: DHA