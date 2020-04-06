Almanya’da koronavirüs nedeniyle ölenlerin sayısı 1584’e çıktı

Almanya'da koronavirüs (Covid-19) salgını nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 1584'e yükselirken; ülkedeki vaka sayısı 100 bin 123 olarak açıklandı. Ülkede son 24 saatte 140 kişi virüs nedeniyle öldü. Almanya, 100 bin 123 kişi ile dünyada en çok vakanın görüldüğü ilk 4'üncü ülke oldu. Salgın nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı ise 1584'e çıktı. Ülkede son 24 saatte 140 kişi virüs nedeniyle yaşamını yitirirken; 4 bin 31 kişide daha virüs tespit edildi.

Kaynak: DHA