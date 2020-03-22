Almanya'da koronavirüsle mücadele için ikiden fazla kişinin bir araya gelmesi yasaklandı

BERLİN (AA) – Almanya’da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla mücadele kapsamında alınan tedbirler sıkılaştırılıyor. Ülkede aileler ve aynı evde yaşayanlar haricinde ikiden fazla kişinin bir araya gelmesi yasaklandı.

Almanya Başbakanı Angela Merkel, eyaletlerin başbakanlarıyla telekonferans yoluyla yaptığı toplantıda Kovid-19 önlemlerini ele aldı.

Toplantıda koronavirüsün yayılmasına karşı sosyal temasın en az 2 hafta süreyle daha da kısıtlanması konusunda mutabakat sağlandı.

Bu kapsamda 2’den fazla kişinin bir araya gelmesi yasaklandı. Bu yasak aynı evde yaşayanlar ve aileler için geçerli olmayacak.

Restoran, otel, berber, kozmetik ve masaj salonları ve benzeri işletmelerin kapatılması kararlaştırılan toplantıda, eve servis yapan işletmeler bu yasağın dışında tutuldu.

Merkel toplantının ardından yaptığı açıklamada, koronavirüsün endişe verici hızla yayılmayı sürdürdüğünü hatırlatarak insanların bir araya gelmesini mümkün olduğunca azaltmak gerektiğini söyledi.

Geçen hafta koronavirüsle mücadele konusunda bazı önlemlerin alındığını anımsatan Merkel, halkın büyük çoğunluğunun virüsü durmak için katkı sağlanması gerektiğini anladığını belirterek kurallara uyan herkese teşekkür etti.

Herkese 1,5 metre sosyal mesafe kuralına uyma çağrısında bulunan Merkel, bugün Kovid-19 ile mücadelede yeni kuralların kararlaştırıldığını bildirdi.

Herkesin gelecek iki hafta, alınan bu kurallara göre hayatını düzenlemesini isteyen Merkel, "Bunlar devletin tavsiyeleri değil, hepimizin çıkarına uygulanması gereken kurallardır.” ifadesini kullandı.

Merkel, polisin bu kurallara uyup uyulmadığına bakacağını, uyulmadığında ise ceza uygulanacağını kaydetti.

Kaynak: AA