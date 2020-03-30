Almanya'da Kovid-19 nedeniyle hayatını kaybeden Türk vatandaşlarının sayısı 15'e çıktı
BERLİN (AA) - Almanya'da 3 Türk vatandaşının daha yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle yaşamını yitirdiği bildirildi.Yerel makamlardan edinilen bilgiye göre Berlin, Tübingen ve Gelsenkirchen bölgelerinden 3 Türk vatandaşı, Kovid-19 nedeniyle hayatını kaybetti.Bu ölümlerin ardından Almanya'da...
BERLİN (AA) - Almanya'da 3 Türk vatandaşının daha yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle yaşamını yitirdiği bildirildi.
Yerel makamlardan edinilen bilgiye göre Berlin, Tübingen ve Gelsenkirchen bölgelerinden 3 Türk vatandaşı, Kovid-19 nedeniyle hayatını kaybetti.
Bu ölümlerin ardından Almanya'da Kovid-19 sebebiyle hayatını kaybeden Türklerin sayısı 15'e yükseldi.
Almanya'da Kovid-19 vaka sayısı 64 bine yükselirken hayatını kaybedenlerin sayısı 560 oldu.
Kaynak: AA
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