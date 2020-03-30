İstanbul12 °C

  1. HABERLER

  2. GÜNDEM

  3. Almanya'da Kovid-19 nedeniyle hayatını kaybeden Türk vatandaşlarının sayısı 15'e çıktı

Almanya'da Kovid-19 nedeniyle hayatını kaybeden Türk vatandaşlarının sayısı 15'e çıktı

BERLİN (AA) - Almanya'da 3 Türk vatandaşının daha yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle yaşamını yitirdiği bildirildi.Yerel makamlardan edinilen bilgiye göre Berlin, Tübingen ve Gelsenkirchen bölgelerinden 3 Türk vatandaşı, Kovid-19 nedeniyle hayatını kaybetti.Bu ölümlerin ardından Almanya'da...

Almanya'da Kovid-19 nedeniyle hayatını kaybeden Türk vatandaşlarının sayısı 15'e çıktı

BERLİN (AA) - Almanya'da 3 Türk vatandaşının daha yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle yaşamını yitirdiği bildirildi.

Yerel makamlardan edinilen bilgiye göre Berlin, Tübingen ve Gelsenkirchen bölgelerinden 3 Türk vatandaşı, Kovid-19 nedeniyle hayatını kaybetti.

Bu ölümlerin ardından Almanya'da Kovid-19 sebebiyle hayatını kaybeden Türklerin sayısı 15'e yükseldi.

Almanya'da Kovid-19 vaka sayısı 64 bine yükselirken hayatını kaybedenlerin sayısı 560 oldu.


Kaynak: AA




GÜNDEM ÖZETİ


Google'da abone olun Google News
GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ

HABERE YORUM KAT