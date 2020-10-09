Almanya’da maske zorunluluğu

Almanya'da korona virüs salgınında vaka sayılarının yeniden artışa geçmesi üzerine 15 riskli bölgede halka açık yerlerde maske takma zorunluluğu getirildi.

Korona virüs salgını Avrupa'da yeniden etkisini arttırmaya devam ederken, birçok ülke kısıtlamaları geri getiriyor. Almanya Başbakanı Angela Merkel, bugün artan korona virüs vakaları nedeni ile 11 büyükşehrin belediye başkanları ile görüştü. Görüşmede salgına karşı alınacak önlemler karara bağlandı.

Maskesiz salgından korunmanın mümkün olmayacağını belirten Başbakan Merkel, korona vaka sayısı üst sınırı olan 100 bin nüfuslu yerleşim yerlerinde haftalık 50 yeni vaka artışının yaşandığı bölgelerin riskli bölge olduğunu aktardı. Merkel, 15 riskli bölgede halka açık olan yerlerde maske takma mecburiyeti konusunda belediye başkanlarıyla anlaştıklarını aktardı. Sosyal mesafeyi korumanın mümkün olmadığı dış mekanlarda maske takmanın gerekli ve mecburi olduğunu belirten Başbakan Merkel, salgını ciddiye almak zorunda olduklarını, ihtiyaç halinde Alman ordusunu destek için sahaya sürebileceklerini ifade etti. Eğlence ve kutlamaların salgının yaygınlaşmasında önemli bir etken olduğuna değinen Merkel, halihazırda salgını takip edebildiklerini ve kontrolden çıkmasını istemediklerini belirtti.

Belediye başkanlarıyla yaptığı görüşmeden sonra aldıkları kararlar hakkında bilgi veren Başbakan Merkel, 100 bin kişilik bir şehirde 7 gün içinde 35 yeni vaka tespit edilirse şehrin talebi üzerine bölgeye uzmanların gönderileceğini açıkladı. Merkel, haftalık yeni vaka sayısının 50'yi geçmesi halinde bu şehirlerde yeni kısıtlamalar getirileceğini aktardı. Başbakan Merkel, gerektiği takdirde riskli bölgelerde maske zorunluluğu, temas kısıtlamaları, sokağa çıkma yasağı, restoranlar için alkol kısıtlamaları ile etkinlikler ve özel kutlamalar için katılımcı kısıtlaması uygulanacağını vurguladı. Bazı şehirlerde salgın rakamlarının kontrolsüz bir şekilde yükseldiğini ifade eden Merkel, "Almanya'nın tekrar riskli bir bölge olmasını istemiyorum. Önlem alınan şehirlerde enfeksiyonun kontrol altına alındığını gördük. Sokağa çıkma yasağı, alkol satışı gibi yaptırımlar gastronomi sektörünü zorluyor. En büyük önceliğimiz ilk baharda olduğu gibi ekonomik ve kamusal hayatı kapatmak zorunda kalmamaktır. Özellikle gençler sizin için en önemli olanı düşünün. Kendi sağlığınız, ailenizin sağlığını. İş ve eğitim pozisyonlarınızı biraz sınırlandırın. Kutlamalardan vazgeçin. Virüse karşı birlikte durabileceğimizi kanıtladık ve buna devam etmeliyiz" dedi.

Almanya'nın başkenti Berlin'in Neukölln, Friedrichshain-Kreuzberg ve Tempelhof-Schöneberg bölgeleri riskli bölge olarak açıklanırken, Kuzey Ren-Vestfalya eyaletinde Hamm, Herne ve Remscheid şehirleri, Saksonya Cloppenburg, Vechta ve Wesermarsch, Hessen eyaletinde ise Frankfurt ve Offenbach, Baden-Württemberg eyaletinde Esslingen bölgesi, Bremen şehri ve Bavyera eyaletinin Rosenheim kentinde üst sınır aşılarak bu bölgelere göre özel önlemler alındı.

Almanya'da toplam vaka sayısı 317 bin 238'e, toplam can kaybı ise 9 bin 672'ye yükseldi.