Almanya’da PKK ve Nazilerin ortak hedefi camiler oldu

Almanya'da terör örgütü PKK ve yabancı düşmanı ırkçı Neo Nazi örgütlerin ortak hedefi camiler oldu. 2019 yılında camilere yapılan saldırıların 70'in üzerinde olduğu açıklandı.

Almanya Müslümanlar Merkez Konseyi, camilere yönelik bombalı saldırı tehditlerinin alarm verici olduğunu belirterek, şimdiye kadar kamuoyuna yansıyan vakaların buz dağının görünen kısmı olduğu uyarısında bulundu. PKK'lılar tarafından camilere yapılan saldırıların son 3 yılda artış kaydettiği, özellikle Türkiye'nin Suriye'nin kuzeyine yaptığı Fırat Kalkanı, Zeytin Dalı ve Barış Pınarı harekatlarının ardından belirgin bir artış olduğu belirtildi.

Almanya'da 2015'in ortasından 2016'nın ortasına kadar camileri hedef alan kayıtlı 73 saldırı gerçekleşti. 2017'de camileri hedef alan 49 saldırı kayıt altına alındı. Aynı yıl İslam düşmanı motifli 950 suç işlendi. 2018'de ise camilere 80'in üzerinde saldırı yapıldı.

Türkiye'nin Suriye'nin kuzeyinde oluşturmak istediği güvenli bölge ve Türkiye'nin sınır bütünlüğünü tehdit eden PKK-DEAŞ terör örgütlerine karşı başlattığı askeri harekatın ardından Almanya'daki terör yandaşları savunmasız olan camilere saldırdı.

Öte yandan, Alman ırkçıların bu yılın 11 aylık bölümünde yabancılara karşı giriştikleri saldırıların bir önceki yıla oranla artış gösterdiği, ırkçı siyasilerin oy oranlarını yükseltmesine paralel olarak ülkedeki ırkçı saldırıların arttığı belirlendi.

Nazilerle PKK'nın ortak hedefi camiler

Terör örgütü PKK ve Alman Neo Nazilerin ortak hedefi haline gelen camiler için Almanya'dan daha fazla koruma talep edilirken, kayıtlara geçen olayların gerçeği yansıtmadığını belirten Almanya Müslümanlar Merkez Konseyi Başkanı Ayman Mazyek "militan-aşırılıkçı bir İslam düşmanlığında yeni bir boyuta" ulaşıldığını dile getirdi. Faillerin tehditler yoluyla toplumun birliğini bozmaya çalıştığını belirterek, siyasileri toplum birliğine dayanışma yoluyla destek vermeye çağıran Mazyek, güvenlik birimlerinin sorumlularınivedilikle yakalamak için her şeyi yapacağına güvenlerinin tam olduğunu söyledi.

Almanların yarısı İslamiyet'i tehdit olarak görüyor

Alman Bertelsmann Vakfı'nın yaptırdığı bir araştırma, Almanya'da İslam ve Müslümanlara yönelik önyargıların kökleştiğini ortaya koydu. Araştırma sonucuna göre her iki Almandan birinin İslam'ı tehdit olarak gördüğü belirlendi. Araştırmada, daha az Müslümanın yaşadığı Almanya'nın doğu bölgelerinde önyargıların daha güçlü olduğuna dikkat çekildi. Friedrich-Ebert Vakfı ve Bielefeld Üniversitesi tarafından yapılan bir araştırmaya göre, Almanya'da 60 yaş üstü her 4 kişiden birinin Müslüman, 5 kişiden birinin de yabancı düşmanı olduğu belirtilen raporda, 16-30 yaş arasında olanlarda ise Müslüman düşmanlığı oranı yüzde 17,8, yabancı düşmanlığı oranı yüzde 15,2 olarak gösterildi.

Kaynak: İHA