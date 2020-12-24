Almanya’da polisten maskesiz başörtülü kadına sert müdahale!
Almanya’nın Wuppertal kentinde başörtülü bir kadın maske takmadığı gerekçesiyle polis tarafından durdurulup zorla yere yatırılarak kelepçe takıldı. Kadının çığlığı her yerde yankılanırken durumu fark eden bir Alman vatandaşı ise polise tepki gösterdi. O anlar kameralara saniye saniye böyle yansıdı.
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24 Aralık 2020 Perşembe 12:38
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