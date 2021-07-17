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  3. Almanya'da sel felaketinin bilançosu kötüleşiyor: Ölü sayısı 141'e yükseldi!

Almanya'da sel felaketinin bilançosu kötüleşiyor: Ölü sayısı 141'e yükseldi!

Almanya’nın batısındaki Rheinland-Pfalz ve Kuzey-Ren Vestfalya'da, aşırı yağışların meydana getirdiği sel ve su baskınlarında ölü sayısı 141'e yükseldi. Açıklamada, 670 kişinin de yaralandığı, kayıpları arama kurtarma çalışmalarının ise devam ettiği kaydedildi.

Almanya'da sel felaketinin bilançosu kötüleşiyor: Ölü sayısı 141'e yükseldi!

Koblenz polisi, Almanya’nın batısındaki Rheinland-Pfalz ve Kuzey-Ren Vestfalya eyaletlerinde aşırı yağışların neden olduğu sel ve su baskınlarında ölü sayısı 141’e yükseldiğini duyurdu. Açıklamada, sel felaketinde hayatını kaybedenlerin sayısının Rheinland-Pfalz eyaletinde 98’e çıktığı belirtildi.

ARAMA KURTARMA ÇALIŞMALARI DEVAM EDİYOR

Kuzey-Ren Vestfalya eyaletinde 43 olarak kaydedilen can kaybı sayısında artış olmazken, ülkede sel ve su baskınlarında ölenlerin toplam sayısı 141'e yükseldi.

Almanya'da sel felaketinin bilançosu kötüleşiyor: Ölü sayısı 141'e yükseldi!

Açıklamada, 670 kişinin de yaralandığı, kayıpları arama kurtarma çalışmalarının ise devam ettiği kaydedildi.

Almanya'da sel felaketinin bilançosu kötüleşiyor: Ölü sayısı 141'e yükseldi!

4 İTFAİYECİ HAYATINI KAYBETTİ

Bu arada, İtfaiye Birliğinden (VdF) yapılan açıklamada, Kuzey Ren Vestfalya’da sel felaketinde hayatını kaybedenler arasında 4 itfaiyecinin olduğu bildirildi.

Almanya'da sel felaketinin bilançosu kötüleşiyor: Ölü sayısı 141'e yükseldi!

MERKEL'DEN FELAKET BÖLGESİNE ZİYARET

Başbakan Angela Merkel’in ise yarın Rheinland-Pfalz eyaletinin selden etkilenen Schuld beldesini ziyaret edeceği açıklandı.

Almanya'da sel felaketinin bilançosu kötüleşiyor: Ölü sayısı 141'e yükseldi!

Öte yandan, selin etkili olduğu bölgelerde arama kurtarma faaliyetleri sürerken, suyun çekildiği yerlerde enkaz kaldırma ve temizlik çalışmalarına başlandı.

Berna Akkaya
Gündem ve Teknoloji Editörü
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