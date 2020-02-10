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  3. Almanya’da şiddetli fırtınadan etkilenen yolcu uçağı güçlükle iniş yaptı

Almanya’da şiddetli fırtınadan etkilenen yolcu uçağı güçlükle iniş yaptı

Almanya'da Sebina Fırtınası'nın etkisiyle Düsseldorf Havalimanı'na zorlu bir iniş gerçekleştiren yolcu uçağı kameralara yansıdı.

Almanya’da şiddetli fırtınadan etkilenen yolcu uçağı güçlükle iniş yaptı

Almanya'da Sebina Fırtınası'nın etkisiyle Düsseldorf Havalimanı'na zorlu bir iniş gerçekleştiren yolcu uçağı kameralara yansıdı.

Almanya'da etkili olan Sebina Fırtınası hayatı olumsuz etkiledi. Düsseldorf Havalimanı'nda bir yolcu uçağının fırtınanın etkisiyle zorlu bir iniş gerçekleştirdiği anlar kameraya saniye saniye yansıdı.

Kaynak: İHA




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