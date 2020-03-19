Almanya’da sokağa çıkma yasağı gündemde

Almanya genelinde korona virüse karşı alınan önlemlerin arttırılması kapsamında eyalet başbakanlarından sokağa çıkma yasağının getirilmesi gündeme geldi.

Çin'de ortaya çıkan ve hızla Avrupa'yı etkisi altına alan korona virüsü salgını nedeniyle Almanya'da salgının yayılma hızının yavaşlatılabilmesi için alınan tedbirin giderek artması dikkat çekti. Almanya genelinde eyalet başbakanlarından korona virüsle mücadele kapsamında alınan tedbirlere ek olarak sokağa çıkma yasağının getirilebileceği yönünde açıklamalar geldi. Kuzey Ren Vestfalya Eyalet Başbakanı Armin Lachet ve Bavyera Eyalet Başbakanı Markus Söder, virüsle mücadele kapsamında tedbirlerin arttırılması için sokağa çıkma yasağının gündemde olduğunu bildirdi. Ülke genelinde diğer eyalet başbakanlarından da benzer açıklamalar gelirken bilinmeyen bir düşmanla savaşıldığının altı çizildi. Eyalet başbakanları şu ana kadar alınan tedbirlerin yetersiz kalması durumunda her an daha sert kuralların getirileceği, sokağa çıkma yasağının yürürlüğe koyulmasından çekinilmeyeceği bildirildi.

Almanya Savunma Bakanı Annegret Kramp-Karrenbauer yaptığı açıklamada, salgının öngörülenden daha uzun bir süre devam etmesinin beklendiğini, bu nedenle Alman ordusunun hazır bulundurulduğunu bildirdi. Bakan Kramp-Karrenbauer, ordunun virüs taşıyan hastaları sağlık merkezine götüreceğini, tedavisine kadar her aşamada yardımcı olacağını aktardı.

Kaynak: İHA