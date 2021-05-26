Almanya'da terör örgütü isyanı! Kızı PKK tarafından kaçırılan anne, eylemini Başbakanlık önünde sürdürüyor

Almanya'da terör örgütü PKK tarafından kaçırılan Nilüfer T'nin annesi Maide T, başkent Berlin'de kızına kavuşmak için düzenlediği eylemini devam ettiriyor. Almanya Başbakanı Angela Merkel'in başkanlığında düzenlenen Bakanlar Kurulu toplantısı öncesi Başbakanlık binasının önüne gelen Maide T. ile beraberindeki grup, protesto gösterisi düzenledi.

DİYARBAKIR ANNELERİNİ ZİYARET EDECEK

Maide T, gelecek ay Diyarbakır'a giderek oradaki annelerle dayanışma içerisinde olacağını söyledi. Acılı anne haziran ayı başında Türkiye'ye gideceğini belirterek "Gelecek ay Diyarbakır annelerini ziyaret edeceğim. Onlarla sürekli iletişim halindeyim. Onlar beni sürekli arayarak eylemime destek verdi. Ben de şimdi Diyarbakır'a giderek onlarla dayanışma içinde olacağım. Hepimiz terör örgütü tarafından kaçırılan çocuklarımıza kavuşmayı umut ediyoruz. Ortak amacımız çocuklarımızın terör örgütünün elinden kurtulması." dedi.

"ALMAN YETKİLİLERİ KONUYA İLGİSİZ"

16 aydır Berlin'de eylem yaptığına dikkati çeken Maide T, bugüne kadar Alman makamlarının ve Alman medyasının bu konuya ilgi göstermemesini eleştirdi. Almanya'da 12 Kasım 2019'da "okula gidiyorum" diyerek evden ayrılan kızından haber alamayan Maide T, daha önce bölücü terör örgütü PKK'ya yakınlığıyla bilinen "Navende Kurdistaniyen li Berlin" derneğinin önünde, kent merkezindeki Brandenburg Kapısı'nda, Federal Meclis ve Başbakanlığın önünde eylem yaparak kızının kurtarılmasını istemişti.

Maide T, Şubat 2020'den bu yana terör örgütü PKK'ya karşı eylem yapıyor.