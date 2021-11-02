Almanya'da Türk dönerci vahşeti! İlkokul çocuklarının üzerine aracını sürdü 1 çocuk ölü, 2 çocuk yaralı

Almanya’nın Eschwege kentine bağlı Witzenhausen'da bir sürücü kullandığı arabayla ilkokul öğrencilerinin arasına daldı. Olayda 8 yaşındaki kız çocuğu Imke ölürken, 7 ve 8 yaşlarındaki diğer iki kız çocuğu yaralandı. Sürücünün ise bir Türk olduğu belirlendi.

30 yaşındaki Türk kökenli şahsın ağabeyinin döner büfesinde çalıştığını söylendi. Arabayı kasıtlı bir şekilde çocukların üzerine sürdüğü ifade ediliyor. Şahsın psikolojik sorunlarının bulunduğu ve daha önce de çeşitli cezalar alarak ehliyetini emniyete verdiği tespit edildi. Çocuklara isteyerek çarptığını söyleyen görgü tanıkları bulunuyor.

SAVCILIK KASTEN ADAM ÖLDÜRME VAR DEDİ

Kasten adam öldürme, tehlikeli biçimde yaralama ve tehlike saldırı suçlarından savcılık soruşturma başlattı. Kız arkadaşı Alman olan Türk gencinin bir süredir işsiz olduğu ve psikiyatri kliniğine kaldırıldığı belirtildi.

Yaşanılan olayda herhangi bir biçimde, aşırılık ya da terör ihtimalinin bulunmadığı ve saldırganın çelişki ifadelerde bulunduğu vurgulanıyor. Şehirde ise bu olaydan sonra karamsar bir hava bulunuyor.