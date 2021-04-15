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Almanya’da vaka artışları durdurulamıyor! Son 24 saatte korona virüsten 293 ölüm

Almanya'da koronavirüs vakalarındaki artış devam ediyor. Yeni tip korona virüs (Covid-19) salgınında son 24 saatte 293 kişinin hayatını kaybetmesi ile toplam can kaybı sayısı 79 bin 381'e yükseldi.

Almanya’da vaka artışları durdurulamıyor! Son 24 saatte korona virüsten 293 ölüm

Almanya'da yeni tip korona virüs (Covid-19) salgınında son 24 saatte 293 kişinin hayatını kaybetmesi ile toplam can kaybı sayısı 79 bin 381'e yükseldi. Almanya'da Robert Koch Enstitüsü (RKI), ülkedeki korona virüs salgınına ilişkin son verileri paylaştı. Buna göre son 24 saatte 29 bin 426 yeni korona virüs vakası tespit edilirken, toplam vaka sayısı 3 milyon 73 bin 442'ye ulaştı. Korona virüs nedeniyle son 24 saatte 293 kişinin hayatını kaybettiği ülkede toplam can kaybı sayısı ise 79 bin 381'e yükseldi.

ÜLKE GENELİ VAKA SAYISI ARTIYOR

Salgının başlangıcından bu yana 2 milyon 736 bin 100 kişi virüsü yenerek iyileşirken, ülke genelinde aktif vaka sayısı 257 bin 961 olarak açıklandı. Virüsün bulaşma katsayısı ise 1.11 olarak tespit edildi. Virüsün bulaştığı ve yoğun bakım ünitesinde tedavi gören hasta sayısı 4 bin 685, solunum cihazına bağlı hasta sayısı ise 2 bin 656 olarak kayıtlara geçti. Yoğun bakım servislerinin doluluk oranı da yüzde 86.08 olarak kaydedildi.

KAYNAK: İhlas Haber Ajansı

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