Almanya'da vefat eden gazeteci Mehmet Aktan'ın cenazesi Türkiye'ye gönderildi

KÖLN (AA) - Almanya'nın Köln kentinde vefat eden gazeteci Mehmet Aktan'ın cenazesi Türkiye'ye gönderildi.

Çeşitli Türk basın kuruluşlarının Almanya temsilciliklerinde uzun yıllar muhabirlik yapan ve 5 Şubat'ta hayatını kaybeden Aktan'ın (72) cenazesi, Diyanet İşleri Türk İslam Birliği (DİTİB) Köln Merkez Camisi'nde kılınan cenaze namazının ardından defnedilmek üzere hava yoluyla Türkiye'ye uğurlandı.

Bursa'daki aile mezarlığına defnedilecek gazeteci Aktan için 15 Şubat Cumartesi günü Köln'deki etkinlik merkezi "Alte Feuerwache"de ayrıca anma töreni düzenlenecek.

Milliyet, Hürriyet, Doğan Haber Ajansı, WDR Köln Radyosu, Deutsche Welle ve TRT gibi kurumlarda muhabir olarak görev yapan Aktan, bir süredir Köln'de tedavi görüyordu.

Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesinin ardından Hannover Üniversitesinde eğitim gören Aktan, 1979'da Münih Ludwig Maximilian Üniversitesinde medya üzerine doktora yaptı. Mehmet Aktan, "Federal Almanya Cumhuriyeti'ndeki yabancı işçiler için medya" başlıklı doktora tezinde, ülkedeki Türkçe gazete ve radyo yayınlarını inceledi.

Aktan, meslek hayatında Almanya'da yaşayan Türk toplumunun sorunlarıyla yakından ilgilenmiş, gerek Türk gerek Almanya'daki önemli isimler ve devlet adamlarıyla önemli röportajlara imza atmıştı.

Kaynak: AA