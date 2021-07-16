Almanya'da yakın tarihin en büyük sel felaketi: En az 81 kişi öldü, onlarcası kayıp!

Son dakika haberi... Almanya'da meydana gelen sel felaketinde en az 81 kişi hayatını kaybetti, onlarca kişi kayboldu. Çarşamba günü, ülkenin batısındaki Kuzey Ren-Vestfalya ile Rheinland Pfalz eyaletlerini etkisi altına alan şiddetli yağış sonucunda, pek çok yerleşimde su baskınları yaşandı, nehirler taştı, evler yıkıldı.

TELEFONLAR ÇALIŞMIYOR

Alman Haber Ajansının (DPA) Koblenz polis sözcüsüne dayandırdığı habere göre, Rheinland-Pfalz eyaletindeki sellerde hayatını kaybedenlerin sayısı 50’ye çıktı.

Kuzey Ren Vestfalya eyaletinde de 31 kişinin yaşamını yitirdiği açıklanmıştı.

Öte yandan Rheinlan-Pfalz eyaletinin Ahrweiler bölge yönetimi 1300 kişinin kayıp olduğunu bildirdi. Bölgede telefonların çalışmadığı ve çok sayıda kişiye ulaşılamadığı aktarıldı.

İki eyaletin birçok bölgesinde sel ve su baskınlarından dolayı evlerin çöktüğü, cadde ve sokakların sular altında kaldığı, birçok evin de risk altında bulunduğu belirtildi.

"BU KADAR KISA SÜREDE TAŞTIĞINA TANIK OLMADIM"

Sabaha karşı saat 02.00'de yapılan uyarıyla evini terk ettiğini söyleyen 63 yaşındaki bir Ahweiler sakini, "Böyle bir felaket görmedim, nehrin bu kadar kısa sürede taştığına hiç tanık olmadım" dedi.

Rheinland Pfalz Başbakanı Malu Dreyer, "Bu bir felaket, acil durum ekiplerimiz canları pahasına kurtarma çalışmalarını sürdürüyor" dedi.

İKİ İTFAİYECİ HAYATINI KAYBETTİ

Diğer can kayıpları farklı Kuzey Ren-Vestfalya'daki farklı yerleşimlerde, evleri su basması sonucu gerçekleşti. Eyalette ölenlerden ikisi, sele kapılanları kurtarmaya çalışırken can veren iftaiye görevlileri.

Aynı bölgede yer alan Bad Neuenahr'da çok sayıda araç sele kapıldı, devrilen ağaçlarla beraber yollar enkaz alanına döndü.

SELDEN ETKİLENENLERE YARDIM SÖZÜ

ABD'ye resmi ziyarette bulunan Başbakan Angela Merkel hayatını kaybedenlerin yakınlarına başsağlığı diledi ve selden etkilenenlere yardım sözü verdi.

Washington'da gazetecilere açıklama yapan Merkel, hükümetin felaketzedelere nasıl edebileceği konusunda maliye ve içişleri bakanlarıyla temasta olduğunu söyledi. Merkel ayrıca, birçok ülkenin Almanya ile dayanışma içerisinde olduğunu belirterek, farklı ülkelerden yardım teklifleri aldıklarını ifade etti.

Selden en fazla etkilenenlerin başında gelen Schuld bölgesinde 25 evin tamamen çökmek üzere olduğu bildirildi.

Leverkusen'de sel riskiyle karşı karşıya olan bir hastaneden 400 kişi tahliye edildi.

Şiddetli yağışlar Almanya'nın en kalabalık eyaleti olan Kuzey Ren-Vestfalya'da da toplu taşımayı aksattı, bölgede birçok tren seferi iptal oldu.

2002'DEKİ FELAKETTEN BİLE DAHA BÜYÜK

Yaşanan sel, Almanya'da yakında tarihte meydana gelen büyük sel felaketlerinden biri oldu. 2002 yılındaki su baskınlarında Almanya'da 21 kişi orta Avrupa genelinde ise 100'den fazla kişi ölmüştü.

Meteoroloji uzmanlar şiddetli yağışların Perşembe ve Cuma günü ülkenin güneybatısında etkili olmaya devam edeceğini kaydetti.