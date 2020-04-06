Almanya’da yurt dışından gelenlere karantina uygulanacak

Almanya'da Bakanlar Kurulu, İçişleri Bakanlığının yurt dışından gelenlerin iki hafta evlerinde karantinaya alınması önerisini kabul etti.

Almanya İçişleri Bakanlığı korona virüsü salgının yayılmasını engellemek için harekete geçti. Bakanlık federal hükümete yurt dışından gelenlerin iki hafta evlerinde karantinaya alınmasını teklif etti. Bugün toplanan bakanlar kurulu İçişleri Bakanlığı'nın önerisini kabul etti. Buna göre 10 Nisan'dan sonra ülkelerine dönen Almanlar, 14 gün boyunca evlerinde karantina altına alınacak.

Karantina zorunluluğu birkaç günlüğüne ülkeye giren yolcular, ağır vasıta sürücüleri, sağlık çalışanları ve iş seyahatinde olanları kapsamıyor.

Almanya yurtdışındaki 200 bine yakın vatandaşını ülkeye getirebilmek için tarihinin en büyük hava tahliye operasyonunu başlatmıştı.

Kaynak: İHA