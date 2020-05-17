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Almanya'daki 157 Türk vatandaşı Kayseri'ye getirildi

KAYSERİ (AA) - Almanya'da bulunan 157 Türk vatandaşı, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) önlemleri kapsamında Türkiye'ye getirildi.Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatı, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay'ın koordinasyonu ve Dışişleri Bakanlığının çalışmasıyla 59 ülkeden yaklaşık...

Almanya'daki 157 Türk vatandaşı Kayseri'ye getirildi

KAYSERİ (AA) - Almanya'da bulunan 157 Türk vatandaşı, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) önlemleri kapsamında Türkiye'ye getirildi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatı, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay'ın koordinasyonu ve Dışişleri Bakanlığının çalışmasıyla 59 ülkeden yaklaşık 25 bin vatandaşın ramazan ayını ve bayramı evlerinde geçirebilmesi amacıyla başlatılan tahliye kapsamında, Almanya'daki 157 Türk vatandaşını taşıyan THY uçağı Kayseri Havalimanı'na indi.

Uçağa giren sağlık ekipleri, yolcuları sağlık kontrolünden geçirdi.

Daha sonra pasaport kontrolü yapılan yolcular, apronda bekletilen otobüslere bindirildi.

Almanya'dan getirilen Türk vatandaşları, otobüslerle karantina sürecini geçirecekleri Gençlik ve Spor Bakanlığına ait Melikgazi Yurdu'na yerleştirildi.


Almanya'daki 157 Türk vatandaşı Kayseri'ye getirildi

Almanya'daki 157 Türk vatandaşı Kayseri'ye getirildi

Almanya'daki 157 Türk vatandaşı Kayseri'ye getirildi

Kaynak: AA

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