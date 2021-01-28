Almanya'daki gururumuz Prof. Dr. Metin Tolan, Göttingen Üniversitesi Rektörlüğüne seçildi

Almanya'da Türk kökenli fizikçi Prof. Dr. Metin Tolan, Göttingen Üniversitesi Rektörlüğüne seçildi.

Göttingen Üniversitesinden yapılan yazılı açıklamada, üniversite senatosunun Tolan'ı oy birliğiyle rektör seçtiği, üniversitesinin mütevelli heyetinin de bunu onayladığı belirtildi.

"BÜYÜK BİR ONURDUR"

Tolan'ın görevine ilkbaharda başlayacağını kaydedildi. Rektör seçilen Prof. Dr. Metin Tolan da kendisine duyulan güvenden dolayı mutlu olduğunu belirterek, "En iyi üniversitelerden birinin rektörlüğüne seçilmek büyük bir onurdur. Üniversiteyi ilerideki görevlere hazırlamak için daha çok çalışacağız" dedi.

Senato Sözcüsü Prof. Nicolai Miosge, Metin Tolan’ı rektörlüğüne seçilmesinden dolayı tebrik etti.

METİN TOLAN KİMDİR?

Babası Türk, annesi Alman olan ve 1965’te Schleswig-Holstein eyaletinin Oldenburg in Holstein kentinde doğan 55 yaşındaki Tolan, Kiel Üniversitesinde Fizik ve Matematik eğitimi aldı ve 1993’te doktor unvanını elde etti. Bir süre ABD’de araştırmalar yapan Tolan, 1998’de deneysel fizik dalında Kiel Üniversitesinde doçent oldu.

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Göttingen Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Metin Tolan kimdir? Nereli? Kaç yaşında? | Metin Tolan hayatı