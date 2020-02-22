Almanya'daki ırkçı terör saldırısına tepkiler sürüyor

HANAU (AA) - Bağımsız İstanbul Milletvekili Mustafa Yeneroğlu ile İslam Toplumu Milli Görüş (IGMG) Genel Sekreteri Bekir Altaş, Almanya'nın Hanau kentinde ırkçı terör saldırısında yaralananlar ile olayda yaşamını yitirenlerin ailelerini ziyaret etti.

Ziyaretlerin ardından saldırıların gerçekleştiği noktalarda incelemede bulunan Yeneroğlu, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Alman siyasetçilerin yabancı kökenlileri ve Müslümanları ötekileştiren demeç ve tutumlardan uzaklaşması gerektiğini söyledi.

Yeneroğlu, "Hepimiz için çok acı bir olay. Sokak ortasında, şehir merkezinde, hiç tahmin edilemeyecek bir ortamda, bir insanın üzerinde silahlarla gelip insanları katletmesi çok büyük bir acı." dedi.

Yeneroğlu, şöyle konuştu:

"Özellikle Hessen eyaletinde bu olaylar geliyorum diye bağırıyordu. Son yıllarda 'İslam ve Müslümanlar buraya ait değil' denilip Türklerle ilgili olumsuz yaklaşımlar doğal olarak insanları bir noktaya getiriyor. Alman toplumu içerisinde zaten ırkçıların arayıp bulamadıkları bir zemin bu. Merkez sağ partiler kitle partileri buradaki göçmenlerle ilgili olumsuz, ötekileştirici ve düşmanlaştırıcı söylemler kullandıkları taktirde, birileri bunun devamını getirip 'gitmiyorlarsa kovalım, imha edelim, öldürelim' şeklinde yaklaşımlara girebiliyorlar."

Almanya'da yaşayan Türk toplumunun ciddi bir endişe içinde olduğunu belirten Yeneroğlu, "Camilerimizin korunması noktasında içişleri maalesef gerekli duyarlılığı göstermiyor. Bugün ilk defa federal içişleri bakanı polislerin camilerde daha fazla bulunacağını ifade etti, fakat bunlar yeterli değil. Asıl mesele artık bu ülkede göçmen ve İslam karşıtı dilden vazgeçilmesi lazım, Türk düşmanlığı yapılmaması lazım ve bunları da siyasetçilerin üst perdeden seslendirmesi lazım." değerlendirmesinde bulundu.

- "Toplumumuz endişe içinde"

IGMG Genel Sekreteri Altaş de "Öncelikle gerçekten çok acı bir terör olayıyla karşı karşıyayız. İlk olay değil ve son da olmayacak diye toplumumuz endişe içinde." dedi.

Altaş, "Şu andan itibaren biz camilerimizde kurumsal olarak kendi önlemlerimizi alıyoruz. Gerekli olan koruma çalışmaları yapılıyor. Bunun ötesinde polis teşkilatı, emniyet müdürlükleri ve istihbarat birimlerinin de gerekli önlemleri alması hususunda bir beklentimizi açıkça ifade ediyoruz." ifadelerini kullandı.

Birkaç gün önce Anayasayı Koruma Dairesi yetkilileriyle yaptıkları görüşmelere de değinen Altaş, "Sorunun çok büyük olmadığı bize ifade edilmeye çalışılıyordu. Bu cami saldırılarının, İslam düşmanlığının, Müslümanlara yönelik saldırı ve tehditlerin çok fazla dikkate alınmadığını müşahede ediyoruz. Hanau'dan sonra bunun değişeceğini ümit ediyoruz." diye konuştu.

Almanya'nın Hanau kentinde 19 Şubat gece saatlerinde iki kafeye düzenlenen ırkçı terör saldırısında, aralarında Türklerin de bulunduğu 9 kişi hayatını kaybetmişti.

Özel harekat timinin düzenlediği operasyonda, saldırıyı gerçekleştiren ırkçı terörist 43 yaşındaki Tobias R. ve 72 yaşındaki annesi evinde ölü bulunmuştu.



Almanya Başbakanı Angela Merkel saldırıyla ilgili “Irkçılık zehirdir, nefret de zehirdir ve bu zehir maalesef toplumumuzda var.” açıklaması yapmıştı.

Kaynak: AA