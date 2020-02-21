Almanya'daki terörist Türkiye'yide listeye almış

Almanya'nın Hanau kentinde katliam yaparak 5 Türk'ü öldüren birçok kişiyi yaralayan ırkçı teröristin saldırması sonucunda 11 kişi hayatını kaybetmişti.

TERÖRİST, TÜRKİYE'Yİ DE KARA LİSTEYE ALMIŞ

Terörist 43 yaşındaki Tobias Rathjen, doğma büyüme Hanaulu. Üniversitede bankacılık eğitimi almış, komşuları tarafından 'normal' diye tarif edilen bir profil. Ancak bu onun görülen yüzü. Arka yüzünde ise komplo teorilerine kafasını takmış, istihbarat örgütlerinin beynini hack'lediğini düşünen, aşırı sağcıların internet sitelerini aktif olarak kullanan bir terörist var.

"YOK EDİLMESİ GEREKEN HALKLAR"

Saldırıdan önce hazırladığı 24 sayfalık manifestoda, Ortadoğu, Kuzey Afrika ve Latin kökenliler ile Yahudileri öldürmek istediğini söylüyor. Teröristin 'yok edilmesi gereken halklar' listesindeki 24 ülkenin içinde Türkiye de bulunuyor.