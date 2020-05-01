Almanya'daki Türkler, Kovid-19 salgınında topluma moral veriyor

KÖLN (AA) - Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığınca (YTB) başlatılan “Diaspora Kovid-19 Destek ve İşbirliği Programı” çerçevesinde kurumlara moral ziyaretlerinde bulunulup, yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadele eden sağlık çalışanlarına hediyeler takdim ediliyor.

Söz konusu program kapsamında, gıda ve hijyen ürünleri ihtiyaç sahiplerine ulaştırılıyor, Türk sivil toplum kuruluşlarınca (STK) üretilen maske ve önlükler hastanelere bağışlanıyor.

Ramazan ayında yaşlı bakımevleri ziyaret edilip, ihtiyaç sahiplerine yardım yapılıyor.

Bu çerçevede YTB desteğiyle Ludwigsburg şehrindeki İslam Toplumu Ludwigsburg Hacı Bayram Veli Camisi öncülüğünde, bölgedeki Türk STK'leri Ludwigsburg Hastanesini ziyaret ederek, doktor ve diğer sağlık çalışanlarına özverili çalışmalarından dolayı hediye takdim etti.

Hediyeler için sosyal medya hesaplarından teşekkür mesajı yayımlayan Ludwigsburg Hastanesi de Müslümanların ramazan ayını kutladı.



Reutlingen Türk Ocağı Derneği ise Reutlingen Hastanesini ve çevredeki yaşlı bakımevlerini ziyaret ederek, buradaki sağlık çalışanlarına, yaşlılara ve hastalara çeşitli hediyeler sundu.

Kaynak: AA