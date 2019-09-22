Almanya'dan büyük skandal! Açık açık tehdit etti

Manfred Weber, Türkiye ile Avrupa Birliği arasında yapılan sığınmacı anlaşmasının devam ettirilmesi gerektiğini belirtti.

Weber, Welt am Sonntag gazetesine yaptığı açıklamada, Türkiye'ye mülteciler için verilen yardımın '2019 sonrasındaki yılları da kapsayacak şekilde uzatılmasından' yana olduğunu belirtti. Gerektiğinde şu anda ödenen miktarın artırılmasını isteyen Hristiyan Sosyal Birlik (CSU) partili Weber, bu paranın iyi bir şekilde değerlendirildiğini vurguladı.

WEBER 'EKONOMİ' İLE TEHDİT ETTİ!

Muhafazakâr siyasetçi ayrıca mülteci sayısının artması nedeniyle AB'ye baskı uygulamaması konusunda Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a seslendi. ''Şantajı kabul edemeyiz'' diyen Weber, anlaşmayı koz olarak kullananların Türkiye ile AB arasındaki ekonomik ilişkileri tehlikeye atacağını vurguladı. Weber, ''Türkiye'nin bunu bilmesi gerekir'' diye konuştu.

Başkan Recep Tayyip Erdoğan bu ay başında yaptığı açıklamada, Suriye'nin kuzeyinde planlanan güvenli bölgenin ay sonuna kadar oluşturulamaması halinde ''Biz de kapıları açmak zorunda kalırız'' demişti. Erdoğan sözlerini ''Bu yükü sadece biz mi çekeceğiz? Misafir ettiğimiz sığınmacıların yükünün paylaşımı konusunda Avrupa Birliği başta olmak üzere dünyadan olması gereken desteği alamadık. Almak için bunu yapmak zorunda kalabiliriz'' diye sürdürmüştü.

WEBER 'TÜRKİYE İLE TAM ÜYELİK MÜZAKERELERİNE SON VERİLSİN' ÇAĞRISI YAPTI!

Öte yandan Türkiye'nin AB'ye tam üyeliğine karşı çıkan açıklamalarıyla bilinen Weber, Türkiye ile yürütülen tam üyelik müzakerelerine son verilmesini de talep etti. Weber, Erdoğan liderliğinde Türkiye'nin 'Avrupa'dan ve demokratik değerlerden giderek uzaklaştığını' savundu.