Almanya'dan flaş Türkyie ambargosu açıklaması: Doğru bulmuyoruz!

Almanya Dışişleri Bakanı Heiko Maas, Doğu Akdeniz'deki gelişmeler nedeniyle Yunanistan'ın Türkiye'ye yönelik ambargo talebini doğru bulmadığını söyledi.

"BİR NATO PARTNERİNE BUNU YAPMAK KOLAY DEĞİL"

Maas, Alman Haber Ajansına (DPA) yaptığı açıklamada, "Türkiye’ye yönelik silah ambargosu talebini stratejik olarak doğru bulmuyorum. Bir NATO partnerine bunu yapmak kolay da değil. NATO ortağı Türkiye’nin ABD’den füze alamadığı için kolayca Rusya’dan aldığını gördük." ifadesini kullandı.

Alman Bakan ayrıca Doğu Akdeniz'deki anlaşmazlığın diplomatik kanallardan çözüleceği umudunu henüz kaybetmediğini belirterek "Elbette, ihtilafın bir çözümü olduğuna ve bir NATO ortağını, silahlanma iş birliğinden kalıcı olarak çıkarmak zorunda olmadığımıza inanmaya devam ediyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

NE OLMUŞTU?

Yunan gazetesi To Vima'nın özel haberine göre; geçtiğimiz hafta düzenlenen AB Konseyi toplantısında Miçotakis yönetimi, "AB, Türkiye'ye silah ambargosu uygulasın" teklifini sundu. Ancak gazetenin aldığı bilgiye göre; Almanya, İspanya, İtalya, Macaristan ve Malta bu teklifi reddetti. Öneriye Fransa, Avusturya ve Slovenya destek verirken, diğer AB ülkelerinin teklifi ciddiye almadığı kaydedildi.

Gazete, teklifi reddeden 5 ülkenin, ekonomik nedenler ve Türkiye'nin mültecilere kapıyı açmasından korktuğu için, bu öneriye sıcak bakmadığını iddia etti.

AB'nin bir ülkeye ambargo veya yaptırım uygulayabilmesi için, bütün üyelerin onay vermesi gerekiyor.