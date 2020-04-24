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Almanya'dan gelen 165 Türk vatandaşı Mersin'deki yurda yerleştirildi

MERSİN (AA) - Almanya'dan gelen 165 Türk vatandaşı, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında gözlem altında tutulacakları Mersin'deki yurda yerleştirildi. Vatandaşlar, Adana Havalimanı'nda sağlık kontrollerinin ardından otobüslerle Mersin'deki Gençlik ve Spor Bakanlığına bağlı...

Almanya'dan gelen 165 Türk vatandaşı Mersin'deki yurda yerleştirildi

MERSİN (AA) - Almanya'dan gelen 165 Türk vatandaşı, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında gözlem altında tutulacakları Mersin'deki yurda yerleştirildi.

Vatandaşlar, Adana Havalimanı'nda sağlık kontrollerinin ardından otobüslerle Mersin'deki Gençlik ve Spor Bakanlığına bağlı Mersin Kız Yurdu'na getirildi.

Burada sosyal mesafe kuralları çerçevesinde otobüslerden inen vatandaşlar, sağlık kontrollerinin ardından kalacakları odalara yerleştirildi.

Bu sırada Mersin Emniyet Müdürülüğüne bağlı ekipler de yurt içerisinde ve çevresinde güvenlik önlemi aldı.

Türk vatandaşları yurtlarda 14 gün karantinada kalacak.

Kaynak: AA




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