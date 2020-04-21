Almanya’dan gelen 232 kişi Kayseri’de indi
Korona virüs tedbirleri kapsamında Almanya'dan yurda getirilen 232 kişiyi taşıyan uçak, Erkilet Havaalanına ulaştı.
Almanya'dan yurda getirilen 232 kişi Kayseri Havaalanına ulaştı.
Korona virüs tedbirleri kapsamında Almanya'dan yurda getirilen 232 kişiyi taşıyan uçak, Erkilet Havaalanına ulaştı. Sağlık kontrollerinden geçerek otobüslere alınan 232 kişi, karantinaya alınmak üzere yoğun güvenlik önlemleri alınarak, karayolu ile Niğde'ye gönderildi.
Kaynak: İHA
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