Almanya'dan gelen gurbetçi, evinde ölü bulundu

ALMANYA'da yaşayan Emin Tekeş (72), gezmek için geldiği memleketi Sivas'taki evinde ölü bulundu.

Olay, saat 20.30 sıralarında Mehmet Paşa Mahallesi İhramcızade Caddesi üzerinde bulunan Kafeler Sokağı'nda meydana geldi. İddiaya göre Almanya'da yaşayan evli 4 çocuk babası Emin Tekeş, dün akşam saatlerinde gezmek için memleketi Sivas'a geldi. Sokak üzerinde bulunan 5 katlı apartmanın 2'nci katında oturan Tekeş, eve girdikten sonra yakınları bir daha kendisinden haber alamadı. Eve gelen yakınları Tekeş'i yatak odasında yerde hareketsiz halde buldu. İhbar üzerine olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde Tekeş'in hayatını kaybettiği belirlendi. Polis ekiplerinin yaptığı çalışma sonrası Tekeş'in cenazesi otopsi yapılmak üzere Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi morguna kaldırıldı.

Polis olayla ilgili soruşturma başlattı.

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Kaynak: DHA