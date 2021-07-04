Almanya'dan Rize'ye tatile gelen aile kaza yaptı! 2 kişi öldü, 4 kişi yaralandı... Trabzon’un Of ilçesinde Almanya'dan tatil için memleketleri Rize'ye gelen ailenin bulunduğu otomobil yol ayrımında orta refüje çarparak kaza yaptı. Feci kazada 2 kişi öldü, 4 kişi yaralı kurtuldu.

A+ A-

Of ilçesi Eskipazar Mahallesi Hayrat yol ayrımında meydana gelen olayda, Trabzon-Rize istikametinde ilerleyen otomobil sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu orta refüje çarptı. Çarpmanın etkisiyle ön tarafı hurdaya dönen araçta bulunanların yardımına önce çevredekiler koştu. İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri araçta sıkışan Zeliha Çatan, Ayşenur Doğan, E.Ç., E.F.Ç., B.Ç ve Y.K.'yi çıkardı. 112 Acil Servis sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulanslarla hastaneye sevk edilen yaralılardan Zeliha Çatan ve Ayşenur Doğan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. E.Ç., E.F.Ç. ve B.Ç. ise kaldırıldıkları hastanede tedavi altına alındılar. Öte yandan kazanın meydana geldiği yol bir süre trafiğe kapandı, araçların yan yoldan geçişi sağlandı. Gülistan Başköy Eğitim Editörü Trabzonrize