Almanya’dan Singapur’a pedal çeviriyorlar

Almanya'dan bisikletle Singapur'a giden evli çift, couch surfing sistemi (insanların birbirine yardım etmesi konsepti üzerine kurulmuş bir konukseverlik ağı) üzerinden Samsun'un Bafra ilçesinde bir aileye misafir oldu.

2008 yılında öğrenci değişim programı kapsamında Singapur'a giden Alman vatandaşı Heiko Rothkranz, üniversitede tanıştığı Singapurlu Hannah Leong ile evlenerek birlikte Almanya'ya döndü. Almanya'da yaşayan çift, birlikte aldıkları karar ile Singapur'a göç etmeye karar verdiler. 4 ay önce Singapur'a gitmek için bisikletle Almanya'nın Hanburg ilçesinden yola çıkan Heiko Rothkranz (33) ve Hannah Leong (32) çifti yolculuk boyunca internet üzerinden couch surfing sistemi ile bağlantı kurdukları ailelere misafir oldu. Bisikletli çiftler, couch surfing sistemi ile Asya'ya uzun seyahatler düzenleyen Süphan Feyza Bektaş'ın Bafra'da misafiri oldu. Bir gece Bafra'da konakladıktan sonra yola çıkacak olan çiftler, 1 yıl sürecek olan bisiklet yolculuğu sonunda Singapur'a ulaşacak.

Hannah Leong (32), "Ekim ayında Hamburg'dan yola çıktık. 4 aydır bisikletle seyahat ediyoruz. Deniz kenarından Yunanistan'ı takip ederek Türkiye'ye vardık. Bir aydır Türkiye'deyiz. Genelde Karadeniz sahilini takip ediyoruz. Karadeniz sahilinde ilk başlangıçta günde 40 kilometre bisiklet sürüyoruz. Bundan sonra yol düz görünüyor. Günde 60-70 kilometre yaparız" dedi.

Heiko Rothkranz, "Singapur'a öğrenci değişimi ile gitmiştim. Orada üniversitede kalıyorduk. Mühendislik okuyordum ve orada tanıştık. Singapur'da nisan ayında evlendik. Kısa süre sonra Almanya'ya taşındı. Orada bir süre yaşadık ve sonra seyahate karar verdik. Singapur'a 1 yıl sonra varacağız" diye konuştu.

Süphan Feyza Bektaş ise "Dünyada geçerli olan couch surfing diye bir sistem var. Bu sistemle çok seyahat ettim. Couch surfing ne demek? Tamamen kültürleri öğrenmek için bir şehri ziyaret ettiğinizde başka kişilerin evini ziyaret etmek. Bir otelde kaldığınızda o dokuyu, kültürü anlayamıyorsunuz. Bir evde kaldığınızda onlar ne yiyor, ne içiyor, ne iş yapıyor yani eve ne kadar kira ödüyorsa kadar bir birinizden her şeyi öğreniyorsunuz. Misafirde oraya bir şeyler öğretiyor. Singapurlu ve bir Alman gençten bahsettik. Bisikletle yola çıkmalarından işte Bolu'dan geçerken nasıl karlı yollardan geçtiklerinden vesaire bize bir sürü şey aktarıyorlar. Bizden de onlara bir şeyler aktarıyoruz. Benim Asya'ya çok uzun seyahatlerim oldu. Dolayısıyla Kamboçya'ya kadar gezdim. İnsanların evinde kalmak onlarla bir şeyler paylaşmak inanılmaz güzel bir duygu. Hasta oldum bana baktılar, onlar hasta oldu ben onlara baktım. Bir sürü şeyler yaşandı. Bunlar ciddi bir zenginlik" şeklinde konuştu.

Genç çift yoluna Karadeniz üzerinden devam edecek.

Kaynak: İHA