Almanya'lı 2 yabancı terörist savaşçı, sınır dışı edildi
İÇİŞLERİ Bakanlığı, Almanya vatandaşı 2 yabancı terörist savaşçının (YTS) ülkesine sınır dışı edildiğini duyurdu.
İÇİŞLERİ Bakanlığı, Almanya vatandaşı 2 yabancı terörist savaşçının (YTS) ülkesine sınır dışı edildiğini duyurdu.
İçişleri Bakanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamada, "Yabancı Terörist Savaşçıların (YTS) ülkelerine iadelerine devam edilmektedir. Bu kapsamda bugün 2 Almanya vatandaşı YTS ülkesine sınır dışı edilmiştir" denildi.
Kaynak: DHA
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