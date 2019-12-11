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  3. Almanya'lı 2 yabancı terörist savaşçı, sınır dışı edildi

Almanya'lı 2 yabancı terörist savaşçı, sınır dışı edildi

İÇİŞLERİ Bakanlığı, Almanya vatandaşı 2 yabancı terörist savaşçının (YTS) ülkesine sınır dışı edildiğini duyurdu.

Almanya'lı 2 yabancı terörist savaşçı, sınır dışı edildi

İÇİŞLERİ Bakanlığı, Almanya vatandaşı 2 yabancı terörist savaşçının (YTS) ülkesine sınır dışı edildiğini duyurdu.

İçişleri Bakanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamada, "Yabancı Terörist Savaşçıların (YTS) ülkelerine iadelerine devam edilmektedir. Bu kapsamda bugün 2 Almanya vatandaşı YTS ülkesine sınır dışı edilmiştir" denildi.

Kaynak: DHA

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