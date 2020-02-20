Almanya'nın Hanau kentinde silahlı saldırı: 8 ölü

KÖLN (AA) - Almanya'nın Hessen eyaletindeki Hanau kentindeki bir nargile kafeye gerçekleştirilen silahlı saldırıda ölü ve yaralıların olduğu bildirildi.

Alman basınında yer alan haberlerde, saldırganların 2 kişi olduğu ve olayda 8 kişinin öldüğü, 5 kişinin de yaralandığı belirtildi.

Olayla ilgili henüz resmi bir açıklama yapılmadı.

Kaynak: AA