Almanya'nın Hanau kentinde silahlı saldırı: 8 ölü
KÖLN (AA) - Almanya'nın Hessen eyaletindeki Hanau kentindeki bir nargile kafeye gerçekleştirilen silahlı saldırıda ölü ve yaralıların olduğu bildirildi.Alman basınında yer alan haberlerde, saldırganların 2 kişi olduğu ve olayda 8 kişinin öldüğü, 5 kişinin de yaralandığı belirtildi.Olayla...
KÖLN (AA) - Almanya'nın Hessen eyaletindeki Hanau kentindeki bir nargile kafeye gerçekleştirilen silahlı saldırıda ölü ve yaralıların olduğu bildirildi.
Alman basınında yer alan haberlerde, saldırganların 2 kişi olduğu ve olayda 8 kişinin öldüğü, 5 kişinin de yaralandığı belirtildi.
Olayla ilgili henüz resmi bir açıklama yapılmadı.
Kaynak: AA
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