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Almanya'nın Hanau kentindeki ırkçı terör saldırısıyla ilgili Merkel, Erdoğan'ı arayacak

HANAU (AA) - Almanya İçişleri Bakanı Horst Seehofer, Başbakan Angela Merkel’in, Hanau kentindeki ırkçı terör saldırısına ilişkin Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ı arayacağını söyledi. Hanua’daki ırkçı terör saldırısının gerçekleştiği bölgede incelemeler yapan...

Almanya'nın Hanau kentindeki ırkçı terör saldırısıyla ilgili Merkel, Erdoğan'ı arayacak

HANAU (AA) - Almanya İçişleri Bakanı Horst Seehofer, Başbakan Angela Merkel’in, Hanau kentindeki ırkçı terör saldırısına ilişkin Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ı arayacağını söyledi.

Hanua’daki ırkçı terör saldırısının gerçekleştiği bölgede incelemeler yapan Seehofer, olay yerinde bulunan Türkiye'nin Berlin Büyükelçisi Ali Kemal Aydın’ın yanına gelerek “Bize güvenin. Biz dostuz, rakip değiliz.” dedi.

Seehofer, Başbakan Merkel’in Cumhurbaşkanı Erdoğan’ı arayacağını Büyükelçi Aydın’a iletti.

Kaynak: AA




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