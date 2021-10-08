Almanya'nın Köln şehrinde ezan sesi yankılanacak! Cuma günleri okunacak ezanın süresi 5 dakikayı aşmayacak

Almanya'nın Köln Belediyesi cuma günleri öğle ezanı vaktinde cami dışında ezan okunması konusuna onay verdi.

Pilot uygulama iki yıl geçerli olacak. Müezzinler beş dakika süreyi geçmemek şartıyla 12.00 ve 15.00 saatleri arasında açık alanda ezan okuyabilecek.

Bu imkandan yararlanmak için her caminin ayrı ayrı başvurması gerekiyor. Başvuruda bulunan camiler bulundukları semte göre değerlendirmeye alınacak.

İZİN BELLİ BİR SES SEVİYESİNE KADAR

Ezan sesinin belli bir desibeli aşmaması gerekiyor. Ezan okunması için izin alan camilerin yakınında bulunan binaları bilgilendirmesi şartlar arasında yer alıyor. Bunların yanı sıra camilerden ezanla alakalı konularda bir temsilci atanması istenecek.

REKER MUTLULUĞUNU DİLE GETİRDİ

Köln Anakent Belediye Başkanı Henriette Reker, uygulamanın karşılıklı olarak inançları kabullenme ve anayasayla güvence altına alınan din özgürlüğünün tanınma çerçevesine yönelik olduğunu belirtti. Reker gerçekleşecek projeyle; bir dünya kenti olan Köln'de Müslümanların hak ettikleri dini ilgilerini karşılayacak olmalarından dolayı edindiği mutluluğu dile getirdi.

Kentte kilise çanlarının yanı sıra müezzin çağrısı da duyulursa, Köln'de çoğulcu bir anlayışın yaşatılmış olacağını ifade etti.

İki yıl boyunca sürecek deneme sürecinin sonunda belediye ve cami yöneticileri bir araya gelerek, yeni bir düzenleme olup olmayacağına karar verecekler.

MİNARE VAR ANCAK DIŞARI SES YOKTU

1 milyon nüfusun yaşadığı Köln'de çoğunluğu Türkler tarafından kurulan 40 civarında cami ve mescit yer alıyor. Köln'de Türkler harici Araplar ve Boşnakların da camileri bulunuyor. Son kurulan camilerde minareler bulunuyordu. Ancak hoparlörle dışarıya ezan okunamıyordu. Yerleşim yerlerinden uzak olan bazı bölgelerdeki camilerde istisna olarak dışarıdan ezan okunmakta.