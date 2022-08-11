Almanya'nın Bavyera eyaletinde korkunç kaza! İki hız treni çarpıştı: 34 yaralı!

Almanya'nın Bavyere eyaletinde bugün meydaan gelen kazada Legoland eğlence parkında şçşnde vatandaşların da bulunduğu 2 hız treni aniden çarpıştı. Çarpışmanın etkisi ile trenler birbirine girerekn, içerilerinde bulunan 34 kişi de kaza sonrası yaralandı.

KAZANIN NEDENİ HENÜZ BİLİNMİYOR

Hız trenlerinin çarpışması sonra kaza yerinde 2'si ağır toplamda 34 kişi yaralanırken, trenlerin çarpışması sonrası bir yangına 3 helikopter ve kurtarma ekipleri tarafında müdahale edildi. Kaza sonrası yaralılar ilk müdahaleleri olay yerinde yapıldı. Kazanın nedeni ile ilgili henüz bir açıklama gelmedi.