Almanya'nın Bavyera eyaletinde korkunç kaza! İki hız treni çarpıştı: 34 yaralı!

Almanya'nın Bavyera eyaletinde Legoland eğlence parkında 2 hız treninin çarpışması sonucu 2'si ağır 34 kişi yaralandı.

Bölge Gündem Editör Ekibi
Haberler, Son Dakika Haberleri
YAYINLAMA
Google News
Almanya'nın Bavyera eyaletinde korkunç kaza! İki hız treni çarpıştı: 34 yaralı!

Almanya'nın Bavyere eyaletinde bugün meydaan gelen kazada Legoland eğlence parkında şçşnde vatandaşların da bulunduğu 2 hız treni aniden çarpıştı. Çarpışmanın etkisi ile trenler birbirine girerekn, içerilerinde bulunan 34 kişi de kaza sonrası yaralandı.

Almanya'nnı Bavyera eyaletinde korkunç kaza! İki hız treni çarpıştı: 34 yaralı!

KAZANIN NEDENİ HENÜZ BİLİNMİYOR

Hız trenlerinin çarpışması sonra kaza yerinde 2'si ağır toplamda 34 kişi yaralanırken, trenlerin çarpışması sonrası bir yangına 3 helikopter ve kurtarma ekipleri tarafında müdahale edildi. Kaza sonrası yaralılar ilk müdahaleleri olay yerinde yapıldı. Kazanın nedeni ile ilgili henüz bir açıklama gelmedi.

Almanya'nnı Bavyera eyaletinde korkunç kaza! İki hız treni çarpıştı: 34 yaralı!

0
0
0
0
0
0
0
👍
👎
😍
😥
😱
😂
😡
HABERE YORUM KATMAK İÇİN TIKLAYIN
Japonya'da yangın faciası! Tarihi çarşı yanıp küle döndü
Japonya'da yangın faciası! Tarihi çarşı yanıp küle döndü
Türkler sıralamayı görünce çok kızacak! Avrupa'nın en sinirli ülkeleri belli oldu...
Türkler sıralamayı görünce çok kızacak! Avrupa'nın en sinirli ülkeleri belli oldu...
Yeni virüs alarmı! Onlarca vaka tespit edildi, test sonuçları büyük oranda pozitif! 262...
Yeni virüs alarmı! Onlarca vaka tespit edildi, test sonuçları büyük oranda pozitif! 262...
Burkina Faso'da yol kenarına yerleştirilen bomba dehşeti yaşattı! 15 kişi hayatını kaybetti!
Burkina Faso'da yol kenarına yerleştirilen bomba dehşeti yaşattı! 15 kişi hayatını kaybetti!
6'lı masanın Cumhurbaşkanı adayı henüz belli olmamışken... Meral Akşener, Cumhurbaşkanlığı adaylığı için son noktayı koydu!
6'lı masanın Cumhurbaşkanı adayı henüz belli olmamışken... Meral Akşener, Cumhurbaşkanlığı adaylığı için son noktayı koydu!
AFAD duyurdu! İzmir Menderes'te 3.9 büyüklüğünde deprem!
AFAD duyurdu! İzmir Menderes'te 3.9 büyüklüğünde deprem!
Temizlik Pazarı firmasına emniyetten vurgun! Sahibi Süleyman Kocabaş dahil olmak üzere 8 kişi gözaltında!
Temizlik Pazarı firmasına emniyetten vurgun! Sahibi Süleyman Kocabaş dahil olmak üzere 8 kişi gözaltında!
Rus yazar Anton Çehov'dan içinizde bir yerlere dokunacak 10 harika alıntı...
Rus yazar Anton Çehov'dan içinizde bir yerlere dokunacak 10 harika alıntı...
Büyüleyici güzelliği ve görkemiyle, dünyanın en meşhur 20 heykeli!
Büyüleyici güzelliği ve görkemiyle, dünyanın en meşhur 20 heykeli!
Ali Babacan'a canlı yayın öncesi büyük şok! Yapılan protestrolar sonrası neye uğradığını şaşırdı!
Ali Babacan'a canlı yayın öncesi büyük şok! Yapılan protestrolar sonrası neye uğradığını şaşırdı!
Polat Alemdar'ın nefes tutma rekorunu geçerek çıtayı arşa çıkaran "Deniz çingeneleri" hakkında öğrendiklerinize inanamayacaksınız!
Polat Alemdar'ın nefes tutma rekorunu geçerek çıtayı arşa çıkaran "Deniz çingeneleri" hakkında öğrendiklerinize inanamayacaksınız!
Bakan Nebati'den akaryakıt açıklaması: "Türkiye AB ülkelerinden daha düşük vergi alan ülkedir”
Bakan Nebati'den akaryakıt açıklaması: "Türkiye AB ülkelerinden daha düşük vergi alan ülkedir”