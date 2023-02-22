Almanya'ya gitmek isteyen depremzedelere vize kolaylığı! Almanya Dışişleri Bakanı deprem bölgesinde!

Kahramanmaraş'ta meydan gelen deprem sonrası ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken'ın ardından Almanya Dışişleri Bakanı Annalena Baerbock da deprem bölgesinde ziyarette bulundu. Yetkililerde n bilgi alan Almanya Dışişleri bakanı; "depremin boyutu kelimelerle ifade edilemez" dedi.

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Almanya'ya gitmek isteyen depremzedelere vize kolaylığı! Almanya Dışişleri Bakanı deprem bölgesinde!

Kahramanmaraş'ta meydana gelen iki büyük deprem felaketinin ardından 11 il yaralarını sarmaya çalışıyor. Bölgeye giden yardımlar ve ekipler sayesinde bölgenin hızla yeniden kurulması için el birliğiyle çalışılıyor. Bölgeye gelen bakanlar koordinasyonu sağlarken yardım çağrılarını da yinelemeye devam ettiler. Depremin olduğu günden beri bölge de bulunan bakanlar aynı zamanda farklı ülkelerden gelen mevkidaşlarını da ağırlıyorlar. Geçtiğimiz günlerde ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken deprem gölgesi Hatay'da incelemelerde bulunmuş ardından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile görüşme gerçekleştirmişti. Almanya Dışişleri Bakanı Annalena Baerbock ve Almanya İçişleri Bakanı Nancy Faeser depremin merkez üssü Kahramanmaraş'ta incelemelerde bulundu.

Almanya Dışişleri Bakanı deprem bölgesinde! Annalena Baerbock: "Depremin boyutu kelimelerle ifade edilemez" dedi!

İKİ BAKAN DEPREMİN BÜYÜKLÜĞÜNDEN ETKİLENDİ

Almanya Dışişleri Bakanı Beaerbook Pazarcık Atatürk Parkı'ndaki çadır kenti ziyaret etti. İçişleri bakanı Faeser, ile Pazarcık'ta koordinatör vali olarak görevlendirilen Kırıkkale Valisi Bülent Tekbıyıkoğlu'ndan bilgi aldı. İki bakan Alman doktorlar tarafından kurulan tıbbi hizmet çadırını da ziyaret etti. Burada yaşananları görmek için geldiklerini belirten Baerbock, "Bu deprem felaketinin boyutu, burada olsanız bile kelimelerle ifade edilemez." dedi.

Almanya Dışişleri Bakanı deprem bölgesinde! Annalena Baerbock: "Depremin boyutu kelimelerle ifade edilemez" dedi!

ALMANYA'YA GİTMEK İSTEYENLERE KOLAYLIK TANINACAK

Ayrıca Almanya’da yakınları olanlar için vize sürecini kolaylaştırdıklarını vurgulayan Baerbock, insanların vize başvurularını kolaylıkla yapabilmeleri için bölgede bir "vize otobüsünün" bulunduğunu kaydetti. Baerbock, pasaportları enkaz altında kalanların veri aktarımının hızlı olması için sürekli Türk makamlarıyla temasta olduklarını belirtti.

Almanya Dışişleri Bakanı deprem bölgesinde! Annalena Baerbock: "Depremin boyutu kelimelerle ifade edilemez" dedi!

"ALMAN HALKI VE TÜRK HALKI ARASINDA BİR BAĞ VAR"

Almanya'da birçok kişinin Türkiye'deki depremzedelere gönüllü olarak yardım gönderdiğini vurgulayan Feaser, "Bu gerçekten Almanya'daki insanlarla Türkiye'deki insanlar arasındaki derin bağı gösteriyor." dedi.

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