Almarr Ormarsson kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Almarr Ormarsson Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Almarr Ormarsson kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Almarr Ormarsson ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.

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Almarr Ormarsson kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Almarr Ormarsson Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Almarr Ormarsson kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Almarr Ormarsson Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Almarr Ormarsson adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Almarr Ormarsson Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Almarr Ormarsson 25 Şubat 1988 tarihinde doğmuştur. 1,75 m boyundadır. İzlanda uyrukludur.

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Almarr Ormarsson Orta saha - Merkez orta saha mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Almarr Ormarsson, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Fram Reykjavík futbol takımında oynamaktadır. Fram Reykjavík takımına 1 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Almarr Ormarsson'nin Fram Reykjavík ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Almarr Ormarsson Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Almarr Ormarsson isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 50 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 125 Bin € kadar çıkmıştır.

Almarr Ormarsson Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Almarr Ormarsson futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

2 Kasım 2005 yılında KA Akureyri

28 Temmuz 2008 yılında Fram Reykjavík

21 Şubat 2014 yılında KR Reykjavík

22 Şubat 2016 yılında KA Akureyri

21 Şubat 2018 yılında Fjölnir

21 Şubat 2019 yılında KA Akureyri

27 Şubat 2021 yılında Valur

1 Temmuz 2022 yılında Fram Reykjavík

Almarr Ormarsson kimdir

Almarr Ormarsson Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Almarr Ormarsson şuan Fram Reykjavík takımında oynamakta ve 11 numaralı formayı giymektedir.

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Almarr Ormarsson nereli

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