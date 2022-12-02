Almanya'da hastaneyi ayağa kaldıran olay! Yaşlı kadın oda arkadaşının solunum cihazını kapattı, sebebiyse pes dedirtti!

Almanya'nın güneybatısındaki Mannheim kentindeki bir hastanede meydana gelen olayda 72 yaşındaki yaşlı bir kadın aynı odayı paylaştığı 79 yaşındaki bir diğer hastanın solunum cihazını kapatması üzerine "öldürmeye teşebbüs" etmekten tutuklandı.

HASTA YOĞUN BAKIMDA TEDAVİ ALTINDA

Hastane personeli bunun ardından duruma müdahale edip hastaya oksijen verilmesinin hayati önem arz ettiğini iletti. Ancak ilerleyen saatlerde yaşlı kadın ventilatöre bir kez daha müdahale etti. Yetkililerin yoğun bir mücadele vererek hayata döndürdüğü talihsiz kadının hayati tehlikesi bulunmamakla birlikte yoğun bakımdaki tedavisi sürüyor.

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GELEN SESTEN RAHATSIZ OLMUŞ

Mannheim savcılığı ve polisinin dün yaptığı ortak açıklamaya göre zanlı, "gelen sesten rahatsız olduğu için" 79 yaşındaki oda arkadaşının solunum cihazını kapattığı öğrenildi.

CEZAEVİNE GÖNDERİLDİ

Çarşamba günü hakim karşısına çıkarılan 72 yaşındaki kadın öldürmeye teşebbüsten dolayı cezaevine gönderildi.