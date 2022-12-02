Almanya'da hastaneyi ayağa kaldıran olay! Yaşlı kadın oda arkadaşının solunum cihazını kapattı, sebebiyse pes dedirtti!

Almanya'da bir hastanede meydana gelen olayda 72 yaşındaki yaşlı kadın, aynı odayı paylaştığı hastanın solunum cihazını şok edecek bir sebepten dolayı kapattı.

YAYINLAMA
Google News
Almanya'da hastaneyi ayağa kaldıran olay! Yaşlı kadın oda arkadaşının solunum cihazını kapattı, sebebiyse pes dedirtti!

Almanya'nın güneybatısındaki Mannheim kentindeki bir hastanede meydana gelen olayda 72 yaşındaki yaşlı bir kadın aynı odayı paylaştığı 79 yaşındaki bir diğer hastanın solunum cihazını kapatması üzerine "öldürmeye teşebbüs" etmekten tutuklandı.

Almanya'da hastaneyi ayağa kaldıran olay! Yaşlı kadın oda arkadaşının solunum cihazını kapattı, sebebiyse pes dedirtti!

HASTA YOĞUN BAKIMDA TEDAVİ ALTINDA

Hastane personeli bunun ardından duruma müdahale edip hastaya oksijen verilmesinin hayati önem arz ettiğini iletti. Ancak ilerleyen saatlerde yaşlı kadın ventilatöre bir kez daha müdahale etti. Yetkililerin yoğun bir mücadele vererek hayata döndürdüğü talihsiz kadının hayati tehlikesi bulunmamakla birlikte yoğun bakımdaki tedavisi sürüyor.

Almanya'da hastaneyi ayağa kaldıran olay! Yaşlı kadın oda arkadaşının solunum cihazını kapattı, sebebiyse pes dedirtti!

GELEN SESTEN RAHATSIZ OLMUŞ

Mannheim savcılığı ve polisinin dün yaptığı ortak açıklamaya göre zanlı, "gelen sesten rahatsız olduğu için" 79 yaşındaki oda arkadaşının solunum cihazını kapattığı öğrenildi.

CEZAEVİNE GÖNDERİLDİ

Çarşamba günü hakim karşısına çıkarılan 72 yaşındaki kadın öldürmeye teşebbüsten dolayı cezaevine gönderildi.

0
0
0
0
0
0
0
👍
👎
😍
😥
😱
😂
😡
HABERE YORUM KATMAK İÇİN TIKLAYIN
Güney Kore'den Kuzey kore'li 8 kişi ve 7 kuruluşa yönelik ek yaptırım kararı
Güney Kore'den Kuzey kore'li 8 kişi ve 7 kuruluşa yönelik ek yaptırım kararı
Kongo Demokratik Cumhuriyeti'nde sivil katliamı: Çok sayıda ölü var
Kongo Demokratik Cumhuriyeti'nde sivil katliamı: Çok sayıda ölü var
İsveçli gazetecinin skandal sorusu İbrahim Kalın'ı kızdırdı! Yayını terk etti, sert konuştu: "Türkiye’yi suçlayacak bir konumda değilsiniz"
İsveçli gazetecinin skandal sorusu İbrahim Kalın'ı kızdırdı! Yayını terk etti, sert konuştu: "Türkiye’yi suçlayacak bir konumda değilsiniz"
İspanya'nın başkenti Madrid'de bulunan ABD Büyükelçiliğinde şüpheli zarf alarmı
İspanya'nın başkenti Madrid'de bulunan ABD Büyükelçiliğinde şüpheli zarf alarmı
Son Haberler
Arkadaşını öldürüp cesedini yemişti! Serbest kalışıyla tepki çeken Japon katil Issei Sagawa 73 yaşında hayatını kaybetti!
Arkadaşını öldürüp cesedini yemişti! Serbest kalışıyla tepki çeken Japon katil Issei Sagawa 73 yaşında hayatını kaybetti!
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı açıkladı! 145 sözleşmeli personel alımı olacak
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı açıkladı! 145 sözleşmeli personel alımı olacak
Almanya'da hastaneyi ayağa kaldıran olay! Yaşlı kadın oda arkadaşının solunum cihazını kapattı, sebebiyse pes dedirtti!
Almanya'da hastaneyi ayağa kaldıran olay! Yaşlı kadın oda arkadaşının solunum cihazını kapattı, sebebiyse pes dedirtti!
Milli Savunma Bakanlığı açıkladı, çeşitli kadrolara 555 personel alacak!
Milli Savunma Bakanlığı açıkladı, çeşitli kadrolara 555 personel alacak!
Rusya ile Ukrayna arasında toplam100 esir asker takas edildi
Rusya ile Ukrayna arasında toplam100 esir asker takas edildi
İntikamı pahalıya patladı! Eski sevgilisinin müstehcen görüntülerini internete yükleyen adam, 8 milyon TL cezaya çarptırıldı!
İntikamı pahalıya patladı! Eski sevgilisinin müstehcen görüntülerini internete yükleyen adam, 8 milyon TL cezaya çarptırıldı!
Çok Okunanlar
Son dakika | Samsun Limanı'nda patlama meydana geldi!
Son dakika | Samsun Limanı'nda patlama meydana geldi!
Maçta FETÖ firarisi Hakan Şükür'ü andı olanlar oldu! Spiker Alpay Bakırcıgil TRT'den ayrıldı!
Maçta FETÖ firarisi Hakan Şükür'ü andı olanlar oldu! Spiker Alpay Bakırcıgil TRT'den ayrıldı!
İstanbul’da tüyler ürperten olay! 25 yaşındaki genç, kız arkadaşından helallik istedikten sonra intihar etti!
İstanbul’da tüyler ürperten olay! 25 yaşındaki genç, kız arkadaşından helallik istedikten sonra intihar etti!
2 Aralık 2022 Cuma günlük burç yorumları | Boğa, güzel haberler seni bekliyor, Terazi, korku ve endişelerinden arın!
2 Aralık 2022 Cuma günlük burç yorumları | Boğa, güzel haberler seni bekliyor, Terazi, korku ve endişelerinden arın!
İran'da 5.7 büyüklüğünde deprem!
İran'da 5.7 büyüklüğünde deprem!
Şok olay! Hamile kadın hastaneye alınmayınca sokak ortasında doğum yaptı!
Şok olay! Hamile kadın hastaneye alınmayınca sokak ortasında doğum yaptı!
Yorumlananlar
Burak Bulut kimdir, nereli, kaç yaşında? Sevgilisi var mı?
Burak Bulut kimdir, nereli, kaç yaşında? Sevgilisi var mı?
Recep İvedik 7 sinemalara gelecek mi? Recep İvedik nerede, ne zaman yayınlanacak? Hangi platformda?
Recep İvedik 7 sinemalara gelecek mi? Recep İvedik nerede, ne zaman yayınlanacak? Hangi platformda?
Sahte doktor Ayşe Özkiraz'ın ifadeleri bu kadar da olamaz artık dedirtti
Sahte doktor Ayşe Özkiraz'ın ifadeleri bu kadar da olamaz artık dedirtti
Abdullah Ağar'ın gözüne ne oldu? Neden gözünde bandaj var?
Abdullah Ağar'ın gözüne ne oldu? Neden gözünde bandaj var?