Almeda Abazi isyan bayrağını çekti: Tolgahan bütün gün oyun oynuyor!

Bayramın birinci günü '2. Sayfa' programının canlı yayınına konuk olan Tolgahan Sayışman - Almeda Abazi çifti, atıştıkları anlarla gündeme geldi. Abazi Sayışma'nın evde sürekli oyun oynamasına isyan etti.

ODALARI AYIRDIM

Sayışman'ın oyun tutkusu yüzünden isyan eden Abazi "Tolgahan bütün gün konsol oynuyor, baktım bırakmıyor vazgeçtim ve katları ayırdım" dedi.

Bu durumu Almeda'nın abarttığını düşünen yakışıklı oyuncu, "Evde kendine ait takılabileceği bir sürü alan var aslında" diyerek kendini savundu.

TOLGAHAN OYUN OYNAR VE EFE İLE OYNAR O KADAR

Sayışman dağınıklık konusuna da cevap verdi, "Evimiz zaten çok tertipli ancak koltuğun kenarına çay bardağı bile koysam Almeda ortalığı yıkar" dedi.

Eşine hemen yanıt veren Almeda, "Tolgahan o kadar dağınık ki ben böyle bir şey görmedim. Bir tişört denese onu oraya çıkartıp bırakır" diye konuştu.

Evde iş bölümü olup olmadığı konusuna yanıt veren Almeda, gülerek, "Tolgahan oyun oynar, Efe ile oynar ama o kadar" dedi.