Almeda Abazi ve Tolgahan Sayışman çiftinin bebeklerinin cinsiyeti belli oldu!

2017'de Los Angeles'ta nikah masasına oturan ünlü çift Tolgahan Sayışman ve Almeda Abazi geçtiğimiz haftalarda ikinci kez anne baba olacaklarını sosyal medya hesaplarından yaptıkları paylaşımla duyurmuşlardı.

Mutlu aile pozlarını sık sık sosyal medya hesaplarından paylaşan çift bebeklerinin cinsiyetini de yine sosyal medya hesaplarından yaptıkları paylaşımla duyurdu.

Efehan adında oğulları olan çift bir kız bebek beklediklerinin paylaştıkları bir video ile duyurdu.

Almeda Abazi bu güzel haberi eşinin doğum gününde verdi.

Sevinçten havalara uçan Tolgahan Sayışman duygularını şu sözlerle dile getirdi; 'Bu haber en güzel doğum günü hediyem oldu. Tüm aile doğum günüm için bir masanın etrafında buluşmuşken, alabileceğim en güzel haber aldım.'