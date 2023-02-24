Almedin Ziljkic kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Almedin Ziljkic Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Almedin Ziljkic adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Almedin Ziljkic Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Almedin Ziljkic 25 Şubat 1996 tarihinde Novi Pazar şehrinde doğmuştur. 1,74 m boyundadır. Bosna-Hersek,Sırbistan uyrukludur.Gerçek adı da Almedin Ziljkić/Almedin Zilkić şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Almedin Ziljkic Forvet - Sol Kanat mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Almedin Ziljkic, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

FK Sarajevo futbol takımında oynamaktadır. FK Sarajevo takımına 13 Ocak 2023 tarihinde katılmıştır. Almedin Ziljkic'nin FK Sarajevo ile sözleşmesi 30 Haziran 2025 tarihinde bitmektedir.

Almedin Ziljkic Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Almedin Ziljkic isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 350 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 800 Bin € kadar çıkmıştır.

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Almedin Ziljkic Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Almedin Ziljkic futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ağustos 2014 yılında Vojvodina II

1 Şubat 2015 yılında Donji Srem

1 Temmuz 2015 yılında Novi Pazar

30 Ağustos 2016 yılında HNK Gorica

2 Şubat 2017 yılında Sloboda Tuzla

1 Ocak 2018 yılında Simin Han

15 Şubat 2019 yılında B. Banja Luka

13 Temmuz 2021 yılında NK Olimpija

13 Ocak 2023 yılında FK Sarajevo

Almedin Ziljkic Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Almedin Ziljkic şuan FK Sarajevo takımında oynamakta ve 77 numaralı formayı giymektedir.

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