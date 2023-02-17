Almer Softic kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Almer Softic Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Almer Softic adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Almer Softic Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Almer Softic 16 Şubat 2003 tarihinde Wien şehrinde doğmuştur. 1,85 m boyundadır. Avusturya uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Almer Softic Orta saha - Merkez orta saha mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini SBE Management AG yapmaktadır. Almer Softic, {oyuncu-ayak}

Hangi Takımda Top Oynuyor?

SK Rapid Wien II futbol takımında oynamaktadır. SK Rapid Wien II takımına 1 Temmuz 2020 tarihinde katılmıştır. Almer Softic'nin SK Rapid Wien II ile sözleşmesi 30 Haziran 2024 tarihinde bitmektedir.

Almer Softic Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Almer Softic isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 175 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 175 Bin € kadar çıkmıştır.

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Almer Softic Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Almer Softic futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2010 yılında Rapid Altyapı

1 Haziran 2018 yılında AKA Rapid U15

1 Temmuz 2018 yılında AKA Rapid U16

1 Temmuz 2019 yılında AKA Rapid U18

1 Temmuz 2020 yılında Rapid Wien II

Almer Softic Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Almer Softic şuan SK Rapid Wien II takımında oynamakta ve 21 numaralı formayı giymektedir.

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