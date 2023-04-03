Almin Kahrimanovic kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Almin Kahrimanovic Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Almin Kahrimanovic adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Almin Kahrimanovic Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Almin Kahrimanovic 3 Ekim 2003 tarihinde Novi Pazar şehrinde doğmuştur. Sırbistan uyrukludur.Gerçek adı da Алмин Кахримановић şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Almin Kahrimanovic Kaleci mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

FK Novi Pazar futbol takımında oynamaktadır. FK Novi Pazar takımına 1 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Almin Kahrimanovic'nin FK Novi Pazar ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Almin Kahrimanovic Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Almin Kahrimanovic isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 50 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 50 Bin € kadar çıkmıştır.

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Almin Kahrimanovic Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Almin Kahrimanovic futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2020 yılında Novi Pazar U19

1 Temmuz 2022 yılında Novi Pazar

Almin Kahrimanovic Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Almin Kahrimanovic şuan FK Novi Pazar takımında oynamakta ve 12 numaralı formayı giymektedir.

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