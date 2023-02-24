Almin Mustafagic kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Almin Mustafagic Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Almin Mustafagic adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Almin Mustafagic Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Almin Mustafagic 12 Nisan 2003 tarihinde doğmuştur. Bosna-Hersek uyrukludur.Gerçek adı da Mustafagić Almin şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Almin Mustafagic Defans - Sol Bek mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Almin Mustafagic, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

NK Bratstvo Gracanica futbol takımında oynamaktadır. NK Bratstvo Gracanica takımına 1 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Almin Mustafagic'nin NK Bratstvo Gracanica ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Almin Mustafagic Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Almin Mustafagic isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 25 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 25 Bin € kadar çıkmıştır.

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Almin Mustafagic Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Almin Mustafagic futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2020 yılında Zvijezda 09 U19

1 Temmuz 2022 yılında Br. Gracanica

Almin Mustafagic Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Almin Mustafagic şuan NK Bratstvo Gracanica takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.

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