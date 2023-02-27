Almir Ajzeraj kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Almir Ajzeraj Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Almir Ajzeraj adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Almir Ajzeraj Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Almir Ajzeraj 5 Ekim 1997 tarihinde Prishtina şehrinde doğmuştur. 1,71 m boyundadır. Kosova uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Almir Ajzeraj Forvet - Sol Kanat mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Almir Ajzeraj, Hem sağ ayağını hem de sol ayağını kullanabilmektedir.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

FC Drita Gjilan futbol takımında oynamaktadır. FC Drita Gjilan takımına 16 Ocak 2020 tarihinde katılmıştır. Almir Ajzeraj'nin FC Drita Gjilan ile sözleşmesi 30 Haziran 2024 tarihinde bitmektedir.

Almir Ajzeraj Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Almir Ajzeraj isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 250 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 250 Bin € kadar çıkmıştır.

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Almir Ajzeraj Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Almir Ajzeraj futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2017 yılında Kek-U Kastriot

1 Ocak 2018 yılında KF Flamurtari

23 Temmuz 2018 yılında KF Skënderbeu

28 Ocak 2019 yılında FC Ballkani

30 Haziran 2019 yılında KF Skënderbeu

16 Ocak 2020 yılında FC Drita

Almir Ajzeraj Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Almir Ajzeraj şuan FC Drita Gjilan takımında oynamakta ve 17 numaralı formayı giymektedir.

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