Almir Bekic kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Almir Bekic Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Almir Bekic adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Almir Bekic Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Almir Bekic 1 Haziran 1989 tarihinde Tuzla şehrinde doğmuştur. 1,81 m boyundadır. Bosna-Hersek uyrukludur.Gerçek adı da Almir Bekić şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Almir Bekic Defans - Sol Bek mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini BestTransfer yapmaktadır. Almir Bekic, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

HSK Zrinjski Mostar futbol takımında oynamaktadır. HSK Zrinjski Mostar takımına 16 Temmuz 2020 tarihinde katılmıştır. Almir Bekic'nin HSK Zrinjski Mostar ile sözleşmesi 31 Mayıs 2024 tarihinde bitmektedir.

Almir Bekic Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Almir Bekic isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 50 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 850 Bin € kadar çıkmıştır.

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Almir Bekic Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Almir Bekic futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2010 yılında Dinamo Zagreb

1 Ağustos 2010 yılında NK Lokomotiva

1 Aralık 2010 yılında Dinamo Zagreb

1 Ocak 2011 yılında Sloboda Tuzla

30 Haziran 2011 yılında Dinamo Zagreb

9 Ocak 2012 yılında Sloboda Tuzla

30 Haziran 2012 yılında Dinamo Zagreb

27 Temmuz 2012 yılında GOSK Gabela

30 Haziran 2013 yılında Dinamo Zagreb

9 Ağustos 2013 yılında NK Sesvete

30 Haziran 2014 yılında Dinamo Zagreb

15 Temmuz 2014 yılında Din. Zagreb II

20 Şubat 2015 yılında Sloboda Tuzla

1 Temmuz 2015 yılında FK Sarajevo

1 Temmuz 2019 yılında Sloboda Tuzla

16 Temmuz 2020 yılında Zrinjski Mostar

Almir Bekic Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Almir Bekic şuan HSK Zrinjski Mostar takımında oynamakta ve 19 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Almir Bekic Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

FK Sloboda Tuzla

Bosna-Hersek U21 takımında 22 numaralı formasıyla 3 Haziran 2009 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 4 maçta 1 gol atmıştır.

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