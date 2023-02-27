Almir Klica kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Almir Klica Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Almir Klica adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Almir Klica Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Almir Klica 10 Kasım 1998 tarihinde doğmuştur. Karadağ,Lüksemburg uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Almir Klica Defans - Sol Bek mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini PROhorizons Group yapmaktadır. Almir Klica, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Jeunesse Esch futbol takımında oynamaktadır. Jeunesse Esch takımına 31 Ağustos 2022 tarihinde katılmıştır. Almir Klica'nin Jeunesse Esch ile sözleşmesi 30 Haziran 2024 tarihinde bitmektedir.

Almir Klica Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Almir Klica isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 50 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 100 Bin € kadar çıkmıştır.

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Almir Klica Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Almir Klica futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Eylül 2015 yılında Dudelange U19

1 Temmuz 2017 yılında F91 Dudelange

1 Temmuz 2018 yılında Jeunesse Esch

30 Haziran 2019 yılında F91 Dudelange

1 Temmuz 2019 yılında Jeunesse Esch

25 Ocak 2022 yılında Olimpiakos B

31 Ağustos 2022 yılında Jeunesse Esch

Almir Klica Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Almir Klica şuan Jeunesse Esch takımında oynamakta ve 3 numaralı formayı giymektedir.

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