Almir Kryeziu kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Almir Kryeziu Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Almir Kryeziu adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Almir Kryeziu Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Almir Kryeziu 14 Aralık 1998 tarihinde Xërxë şehrinde doğmuştur. 1,72 m boyundadır. Kosova uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Almir Kryeziu Forvet - Sol Kanat mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini ProAthleta yapmaktadır. Almir Kryeziu, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

FC Drita Gjilan futbol takımında oynamaktadır. FC Drita Gjilan takımına 10 Temmuz 2021 tarihinde katılmıştır. Almir Kryeziu'nin FC Drita Gjilan ile sözleşmesi 30 Haziran 2024 tarihinde bitmektedir.

Almir Kryeziu Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Almir Kryeziu isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 150 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 150 Bin € kadar çıkmıştır.

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Almir Kryeziu Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Almir Kryeziu futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Eylül 2016 yılında KF Rahoveci

28 Şubat 2017 yılında KF Liria

1 Mart 2017 yılında KF Xërxa

1 Eylül 2017 yılında KF Arbëria

10 Temmuz 2021 yılında FC Drita

Almir Kryeziu Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Almir Kryeziu şuan FC Drita Gjilan takımında oynamakta ve 98 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

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